果粉注意！傳Apple於10月發布iPhone 12
2020年08月13日 10:18
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
內地媒體引述爆料人Jon Prosser表示，蘋果公司(Apple Inc.)將在10月12日當周舉行iPhone 12活動，預訂將在該周稍後時候開始，並在隨後的一周開始發貨。
他還表示，Apple將在9月7日這一周通過新聞稿發布Apple Watch Series 6和新款iPad。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！