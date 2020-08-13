中國經濟：中銀保監研儲備政策撐市　首要支持普惠型小微企

中國銀保監會主席郭樹清表示，中銀保監、人民銀行也研究了一些儲備性的政策，進一步支持經濟的發展。現在比較突出的問題就是服務業，沒有完全恢復到正常狀態。故此正在採取一些特殊的辦法，例如是救急性的貸款和救急性的融資，並同正在探索在有些省份進行試點，相信下半年做得會比上半年做得更好。

郭氏續指，大幅增加先進製造業、戰略性新興產業中長期資金支持。加大金融與就業、產業、區域等政策的配合，形成集成效應。對暫時遇到困難但仍有前景的企業，要加大金融支持，促進經濟社會恢復正常循環。

下一步，郭樹清認為首先是做好對普惠型小微企業的支持，並進一步還要推動資本市場的發展，直接融資的發展。上半年直接融資比重上升幾個百分點，從32%上升到36%，這是股票和債券加起來的融資，希望這個勢頭能夠保持下去，可以提供更多的直接融資，來支持企業。

他又指，將下更大氣力深化金融領域關鍵性改革，包括加快中小銀行改革、大力支持直接融資、完善銀行保險機構公司治理等。下半年要繼續推動企業債券的發行，銀行保險機構要更多地參與債券等資本市場。企業通過直接融資可以獲取長期資金，低成本資金，相當一部分是資本金，對企業成長更有利。

對於不良貸款方面，郭氏指，當中國金融業運行平穩，風險整體可控，但同時看到一些潛在隱患依然較大，包括存量風險尚未得到徹底解決、不良資產上升壓力加大、資金面寬鬆背景下市場亂象極易反彈回潮等。他表示，積極應對不良貸款反彈，要做實資產質量分類、備足抵禦風險「彈藥」、加大不良貸款處置力度、嚴控增量風險等。他指，當前經濟尚未全面恢復，疫情仍有較大不確定性，所帶來的金融風險也存在一定時滯，預計有相當規模貸款的風險會延遲暴露，未來不良貸款上升壓力較大。對此要密切關注，提早謀劃，積極應對。

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