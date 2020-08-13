內地銀行發「禁令」 打擊濫用信用卡透支炒作

內地居民以信用卡套現炒作成風。近日光大及中信等銀行信用卡中心發布「禁令」，打擊信用卡資金用於購房、投資、理財、股票等禁止性領域。業界人士認為，針對信用卡客戶違規行為，銀行將採取下調信用額、鎖卡等管控措施。

事實上，內地銀行信用卡業務過去幾年爆發式增長，目前資產質量風險逐步暴露，業務發展面臨拐點。

銀保監會消保局早前發出警示，有消費者將信用卡借款違規用於房地產、證券、基金、理財等非消費領域，放大資金槓桿，易導致個人或家庭財務不可持續，也會致使金融機構風險累積。

銀保監會日前披露的2020年銀行機構市場亂象整治「回頭看」工作要點中，「信用卡業務虛增客戶償債能力或違反剛性扣減規定，突破總授信額度上限管控；預借現金業務額度設置過高，不符合審慎管理要求，資金用途管控不力，違規流向非消費領域」等被點名。

實際上，下半年以來多家銀行因信用卡業務違規吃罰單。上海銀保監局8月披露的罰單顯示，交通銀行太平洋信用卡中心因2019年6月對某客戶個人信息未盡安全保護義務，以及2019年5月、7月對部分信用卡催收外包管理嚴重不審慎被罰100萬元人民幣(下同)。招商銀行信用卡中心因2019年7月對某客戶個人信息未盡安全保護義務，以及2014年12月至2019年5月對某信用卡申請人資信水平調查嚴重不審慎被罰100萬元。

廣東銀保監局7月披露的罰單顯示，廣發銀行因信用卡「財智金」業務貸後管理嚴重違反審慎經營規則等案由領罰220萬元；廣發銀行信用卡中心因未向持卡人披露信用卡總授信額度信息、未審慎設定信用卡預借現金業務授信額度、以全程自助發卡方式辦理客戶首張信用卡、未有效履行信用卡客戶身份識別義務等案由被罰180萬元。

在疫情影響之下，一度作為優質資產的信用卡業務風險率先暴露。今年上半年，多家銀行信用卡和消費貸不良貸款率有所上升。不少專家和分析人士認為，銀行信用卡業務面臨拐點，未來應加快步入精細化管理階段。

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