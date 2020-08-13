【全球經貿戰】美國維持對空中巴士15%關稅不變

儘管歐盟採取行動希望解決雙方在飛機補貼問題上的長期爭端，美國政府周三(12日)表示，將維持對空中巴士加徵15%關稅不變，對其他歐洲商品的關稅也維持在25%不變。

美國將修改其受到影響的價值75億美元的歐洲商品清單，將希臘與英國部分商品從中移除，並將等量的德國與法國產品加入清單。空巴對美國這一決定表示「深切遺憾」。

美國貿易代表萊蒂澤表示，美國致力於解決飛機補貼的長期方案，將開始與歐盟的新程序，又指歐盟及其成員國未採取必要措施來執行世貿組織的空巴補貼案裁決。

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