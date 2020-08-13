【全球攬炒】華爾街大行憂美股升勢難持續　因為⋯

面對經濟增長緩慢、中美緊張局勢以及來自債券市場的不利預兆，很多原因可以預測對經濟最敏感美國股票的反彈將不可持續。

據財經媒體彭博報道，一項針對價值股的「多空策略」出現自6月份以來表現最好的3天走勢。相對於標普500指數而言，羅素2000小型股指數剛升至兩個月高位。本輪疫情中跌幅最大的股票如航空、酒店和郵輪股一直在跑贏大型科技股。

隨着刺激措施和疫苗有進展下，重新點燃了市場對股票輪動的爭論。高盛在報告中概括了這一困境時稱，高風險的工業股得到了評級上調，但防禦性科技股也保持了其高配的立場。

而摩根大通將這些這波走勢稱為「價值股的戰術性反彈」，因為這些市場落後者與防禦性股票之間的估值差距達到了歷史最高水平。與Sanford C. Bernstein等機構一樣，摩通認為沒有理由期待這些股票的強勁回升。該行的策略師發表報告稱，今年市場的領跑者將是增長和防禦驅動，不管在下跌還是在隨後的市場回升中都是如此。

該團隊對於股票輪動不會長久所給出的理由，包括中國不願為其經濟注入新的刺激措施、全球貿易的不確定性以及堅信美元不會進一步大幅下跌。

一般而言，價值和小型股票更容易受到經濟周期的束縛，故此當孳息率曲線陡化表明經濟預期更好時，它們往往表現最佳。

Bernstein表示，價值股的持續反彈將需要更陡峭的孳息率曲線。但聯儲局極度鴿派立場壓制了國債孳息率，並且長期通脹預期相對較低，孳息率曲線要大幅陡化還有很長的路要走。

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