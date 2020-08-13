【大行報告】滙豐研究調升騰訊目標價至655元

該行指，騰訊今年第二季收入及非通用會計準則計的純利分別高於預期2%及3%，與該行預期一致，手機遊戲收入按年增長62%。撇除地緣政治緊張局勢，該行認為是時候重新關注公司多元化的遊戲產品組合提高了其增長能見度，以及微訊生態圈重新定義廣告業，其集成平台可望提高定價。此外，業務組合轉向更高毛利的非付費業務。

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