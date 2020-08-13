【專家點評】鄧澤堂：點解唔好撈閱文集團？

俄羅斯衞生部昨日批准該國研發的全球首款新型肺炎疫苗在當地註冊，加上美國部分州份疫情見紓緩，以及美國總統特朗普表示考慮削減資本利得稅，利好美股，惟在蘋果(AAPL)等科技股拖累下，道指高位遇壓。美國以至本港疫情有好轉迹象，利好港股表現，但中美即將討論首階段貿協進度、中美關係未明朗左右後市表現，因此預料恒指短期內將於25,000點附近徘徊。

集團中期業績令人失望，而新管理層在報告亦坦率地檢討了公司的結構性問題，主要問題是集團還缺乏㇐種機制和自上而下的規劃，來推動構建以IP為中心的內容和運營策略，縱然有㇐些個別成功例子，如《慶餘年》，但未能實現規模化。綜合業績及管理層的看法等因素後，估計集團股價短期內仍然會受壓，不宜吸納。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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