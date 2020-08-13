新冠肺炎：日本7月份生產物價指數按月增0.6%　高過預期

受新冠肺炎疫情影響，日本早前的經濟活動有所停滯，但至7月份有擴大重啟的現象。該國7月份生產物價指數(PPI)報100.2，按年減少0.9%，預期跌1.1%，前值跌1.6%；按月增長0.6%，預期升0.4%，前值升0.6%。

期內，石油、煤炭製品，以及銅金屬價格恢復，PPI也隨之持續上揚。另外，在農林水產品方面，由於外食需求持續回穩的緣故，也對按月增長的拉高帶來貢獻。

以日圓計價的進口物價按年減少12.6%，按月增長1.9%；出口物價按年減少3.2%，按月增長0.8%。

日本的PPI是以含稅方式來計算。若去除消費稅增稅影響，7月份PPI按年減少2.4%，按月增長0.6%。

分析指出，日本7月PPI雖較前月出現增長，但與去年同期相比，則仍然停留在低水平區間移動。就此，日本央行表示，會注視疫情對實體經濟所帶來的影響，並確實持續來掌握生產者物價。

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