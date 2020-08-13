港股格局：郭家耀料25500點受阻 金股可趁低撈
2020年08月13日 11:00
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期大市走勢反覆，現跟隨外圍反彈至25,500點水平，相信隨着新冠肺炎疫苗推出時間進一步落實，以及中美雙方貿易代表將進行面談，緊張氣氛或會有所緩和等因素，都會利好大市走勢。不過，由於季檢臨近，個別傳統板塊比重將會調升，亦會加入新經濟股元素，短期市況因而會受影響，料恒指25,500點屬短期阻力區。
科技股方面，郭認騰訊(00700)業績合乎市場預期，加上手遊業務有理想的增長，預計下半年將有更多遊戲推出、在家娛樂需求旺盛、金融及支付業務持續有亮點等因素推動下，整體業務格局趨向樂觀，料將利好手遊行業盈利表現。
再有疫苗消息流出，市場預期全球經濟重啟步伐將會加快，央行量寬救市壓力料可減低下，國際金價近期現大幅回調。不過，郭家耀認為經此一「疫」，環球經濟復原需時，料央行放水情況仍需持續一段時間，故相信是次金價僅屬技術調整，現價是長線投資者買入時機，建議除黃金ETF外，亦可考慮從事上游開採業務的金礦股，如山東黃金(01787)及招金礦業(01818)作優先選擇。
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