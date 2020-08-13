港股格局：郭家耀料25500點受阻 金股可趁低撈

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期大市走勢反覆，現跟隨外圍反彈至25,500點水平，相信隨着新冠肺炎疫苗推出時間進一步落實，以及中美雙方貿易代表將進行面談，緊張氣氛或會有所緩和等因素，都會利好大市走勢。不過，由於季檢臨近，個別傳統板塊比重將會調升，亦會加入新經濟股元素，短期市況因而會受影響，料恒指25,500點屬短期阻力區。

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