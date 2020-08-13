G2000海港城分店被執達吏封舖　田北辰：九倉無人情味！

G2000主席田北辰表示，2019年修例風波令位於海港城的店舖下半年生意額大跌一半，惟業主九置未有與租客應共度時艱，一直不願意減租，於是他去年只好自行繳交八成租金，期間九置不斷向他追討其餘兩成租金。

近6個月因疫情的關係，海港城分店生意額按年大跌75%，收入所得根本無法應付全額的租金，所以他從2月起只繳交五成租金，業主不斷催促補回相關差價外，近日更派執達吏封舖，如今店舖已封，貨物已由執達吏沒收，此舉完全沒有人情味可言。

他又指，G2000全港有逾30間店舖，其他店舖的業主也願意減租抗疫，有業主減租八成，一部分減收一半租金，最少也有減租四成左右。他批評，九置未有因應惡劣的市況調整租金水平，做法沒有絲毫體恤。

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