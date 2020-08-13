港股格局：許繹彬料內險股成落鑊之選
2020年08月13日 11:46
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港股周四呈牛皮格局。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，騰訊控股(00700) 公布優於預期的靚成績表，大市周三已率先起動，故今早先升後回。而一直支撐著大市，受惠港股成交暢旺及中概股接踵上市的香港交易所(000388)，亦開始顯現疲態，大市出現調整訊號。
他指出，投資者必須小心審慎，時刻慎防中美拳來腳往，一不小心擦槍走火，隨時引發大市大調整。他建議，投資者仍可留意落後股份，例如一眾傳統的保險股，包括新華保險(01336)及中國財險(02328)，或是落鑊之選。
此外，市場周三又傳出，中美未來幾天將審視首階段貿易協議的執行情況，開會日期尚未確定；但料將討論農產品採購、人民幣匯率，甚至中方極為關注的TikTok和微信等議題，中美若如期重啟對話，或可望利好後市發展。
許繹彬回顧恒指近日走勢反覆，單日波幅更曾超過500點，主要是本港新冠狀病毒揮之不去外，美方又對本港作一連串的制裁；兩國爭拗若進一步惡化，香港作為夾心人，令一蹶不振的香港經濟前景，更顯得雪上加霜。
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