港股格局：許繹彬料內險股成落鑊之選

此外，市場周三又傳出，中美未來幾天將審視首階段貿易協議的執行情況，開會日期尚未確定；但料將討論農產品採購、人民幣匯率，甚至中方極為關注的TikTok和微信等議題，中美若如期重啟對話，或可望利好後市發展。

許繹彬回顧恒指近日走勢反覆，單日波幅更曾超過500點，主要是本港新冠狀病毒揮之不去外，美方又對本港作一連串的制裁；兩國爭拗若進一步惡化，香港作為夾心人，令一蹶不振的香港經濟前景，更顯得雪上加霜。

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