港元拆息︰1個月升至0.23厘
2020年08月13日 11:51
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.052厘；1星期跌至0.129厘；與樓按相關的1個月升至0.23厘；3個月報0.445厘。
13/8/2020
隔夜 0.05268厘
1 星期 0.12964厘
2 星期 0.17125厘
1 個月 0.23000厘
2 個月 0.34500厘
3 個月 0.44500厘
6 個月 0.65161厘
12 個月 0.91588厘
12/8/2020
隔夜 0.05732厘
1星期 0.13679厘
2星期 0.16929厘
1個月 0.22589厘
2個月 0.34054厘
3個月 0.44143厘
6個月 0.65018厘
12個月 0.91625厘
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