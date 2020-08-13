港元拆息︰1個月升至0.23厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.052厘；1星期跌至0.129厘；與樓按相關的1個月升至0.23厘；3個月報0.445厘。

13/8/2020

隔夜 0.05268厘

1 星期 0.12964厘

2 星期 0.17125厘

1 個月 0.23000厘

2 個月 0.34500厘

3 個月 0.44500厘

6 個月 0.65161厘

12 個月 0.91588厘

12/8/2020

隔夜 0.05732厘

1星期 0.13679厘

2星期 0.16929厘

1個月 0.22589厘

2個月 0.34054厘

3個月 0.44143厘

6個月 0.65018厘

12個月 0.91625厘

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