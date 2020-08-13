沙田第一城月租9000有交易 每呎31.7元四年新低

中原侯惠良表示，暑假原本為租賃旺季，但近期疫情肆虐，不少內地生來港升學計劃受影響，租盤紛紛減價，租金有下調走勢。

他續稱，沙田第一城8月暫錄約15宗租賃成交，剛錄40座中層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，開價約11,500元，業主見後市不明朗因素較多，近期亦少有內地學生來港租樓，決定減價以加快租出單位，議價後以9,000元租出，實用呎租31.7元，月租料屬2016年4月後新低價。

據了解，原業主於1992年以121萬元購入單位。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020