太古地產上半年純利大跌88%　中期息0.3元

上半年，主要撇除投資物業估值變動後，股東應佔基本溢利按年減少79.8%至37.53億元。經常性基本溢利(不包括出售投資物業權益的溢利)按年跌8.5%至37.02億元。

期內，來自物業投資的經常性基本溢利輕微上升，主要由於營運成本及財務支出減少。租金收入總額下跌4%至61.01億元，主要反映香港及中國內地零售物業租金收入下降，顯示因為新冠肺炎病毒病疫情引致零售銷售額減少以及所提供的租金支援。

集團主席施銘倫表示，預計2020年下半年市場對香港辦公樓樓面的需求將偏軟，反映經濟市道疲弱。

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