第一太平戴維斯：亞太區經濟漸復甦　地產業機會重來

房地產顧問第一太平戴維斯(Savills)發布亞太區半年總結指出，隨着亞太地區經濟從疫情中逐漸復甦，房地產領域機會開始湧現。預計由明年上半年開始，大多數國家或地區都將按年錄得正增長。

該公司指出，新冠肺炎疫情所帶來的經濟損失廣泛，只有中國和越南有望在2020年分別實現1.5%及2.7%的正增長。但預計大多數地區經濟體將從2021年上半年開始實現按年正增長。

今年第二季，亞太地區對收租物業的投資額僅小幅下降2.4%，而工業領域則受惠大量數據中心交易而逐步恢復過來。

此外，辦公室職位空缺已經開始增加。上半年，台北、東京、首爾和胡志明市的租金小幅上升，而悉尼、香港和上海的租金下降幅度更大。

就交易量而言，中國第二季表現活躍。在其他地方，日本吸引了來自美國和歐洲的大量跨境資本，而南韓則發布了大量較小的交易，而更多的交易正在談判中，預示下半年交易將活躍。

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