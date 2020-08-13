半日沽空金額66億元　騰訊佔24%

半日共有564隻股份被沽空，涉及金額66.01億港元，佔大市成交10.11%。騰訊沽空金額15.9億元，佔沽空總額24.1%；盈富基金沽空金額3.39億元，佔沽空總額5.15%；美團點評沽空金額2.92億元，佔沽空總額4.43%；阿里巴巴沽空金額2.61億元，佔沽空總額3.96%；中國移動沽空金額2.09億元，佔沽空總額3.18%。

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