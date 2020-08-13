注意！用家即日起可用PayMe於OK便利店付款

滙豐銀行宣布，由即日(13日)起，逾200萬名個人用戶可使用PayMe應用程式，以PayMe二維碼於全港OK便利店付款。

OK便利店是首家採用店舖內現有的銷售點終端系統(POS，Point-of-Sale)收取PayMe付款的商戶，只須利用POS原有的掃描器，直接掃描顧客PayMe應用程式上的二維碼，便可進行收款。

OK便利店市務及採購部總監鄧佩珊表示，全線門店現開始接受PayMe付款，迎合顧客因應疫情而選用非接觸式支付的趨勢。

滙豐銀PayMe主管黃朱寶燕表示，商戶群由初創企業和小型企業，擴展至大型連鎖店，將繼續推出更多創新功能，以提升消費者及商戶的用戶體驗。

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