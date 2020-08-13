人民幣速遞：在岸及離岸價先升後回 分析上望6.9關

美匯指數延續跌勢，在岸及離岸人民幣於周四(13日)早段曾在升至6.93水平，期後逐步回落。截至12時30分，在岸人民幣(CNY)報6.9416兌每美元，較昨日收市微跌42點子；離岸人民幣(CNH)報6.9393。

豐業銀行策略師高奇指，儘管近期出現技術性整理，預計美匯指數會下行至90水平，人民幣則將邁進6.90關口，惟仍需視乎中美關係。

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