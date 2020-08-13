【高盛推介】中移購沽證精點
2020年08月13日 13:14
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動周三(12日)升約0.4%，周四(13日)早段繼續上升，高開約0.9%後升幅擴大，高見60.3港元，突破3個月高位，跑贏大市兼為連續第4日上升，累計至今升超過10%。
觀察港股通資金流向，可見周三資金轉向部署認購證，錄得約150萬元資金流入。
投資者如看好，貼價的選擇可留意價外幅度約4%，年期約3個月的中移購證(14237)，行使價62.55元，2020年10月27日到期，實際槓桿10.6倍。
並可留意年期約3個月，屬價外的低街貨中移購證(17769)，行使價65.05元，2020年11月25日到期，實際槓桿8.8倍。
相反，投資者如看淡，可留意年期約兩個月的高槓桿中移沽證(18527)，行使價48.75元，2020年10月27日到期，實際槓桿13.8倍。
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