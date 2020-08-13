美國石油巨企雪佛龍涉足核融合技術

美國石油巨頭雪佛龍周三(12日)宣布，將投資研發核融合(Nuclear fusion)技術的新創公司Zap Energy，是繼意大利ENI與挪威Equinor後，又一家為涉足核融合研發的石油企業。

近年減排議題受到全球關注，開採化石燃料的能源業者更飽受批評，投資者紛紛要求能源業者提高對無碳能源的投資，以及揭露企業在能源開採上對環境的影響。

雪佛龍表示，集團旗下科技創投已投資核融合技術，藉此強化對無碳能源多元化投資組合的關注。雪佛龍所投資的核融合研發企業為Zap Energy，外電引述Crunchbase數據，Zap Energy在7月12日進行的A輪融資中籌集了650萬美元。

核融合是一項能釋放大量能量且沒有溫室氣體排放的技術，不會產生任何核污染，甚至能縮短核分裂(目前核能技術)核廢料的半衰期。

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