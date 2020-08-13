【瑞通推介】恒指25500遇阻　較多資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：新型肺炎疫苗進展的消息繼續利好大市，道指隔晚收報27,976點，升289點或1%。

港股周三(12日)先跌後回升，最多升逾400點，收報25,244點，升353點或1.4%。周四(13日)早段升勢持續，一度升逾200點，逼近25,500點，但缺乏承接力，其後倒跌至25,200點之水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入近420萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,200萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

騰訊控股上季收入1,149億元人民幣，按年增長29%；非國際財務報告準則純利按年升28%至301.5億元人民幣，勝市場預期。集團管理層指美國行政命令不影響WeChat以外業務，而美國業務佔集團整體收入不足2%。騰訊周三低見504元後獲買盤吸納，最終由跌轉升收報520.5元，升1.3%。周四早段走勢反覆，先升後回，高見531元後，一度低見510.5元。周三分別有逾3,400萬和逾1,200萬元淨流入其好倉和淡倉。

恒指季檢結果明日揭盅，早前強勢的美團點評連日整固，周三一度急瀉逾7%至202.6元，其後跌幅逐步收窄，收跌2.1%於213.8元，10天線失而復得。周四早段一度重返220元以上，升近3%，其後升幅收窄。周三有約5.2億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，周三有逾840萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近1,400萬元淨流出。

資金轉炒舊經濟股，加上受美國同業做好帶動，滙豐控股周三上揚4.8%，收報35.75元。股份連升3個交易日，累漲9%，接連收復10天和20天線。周四早段先升後回，觸及36元後倒跌逾1%。周三分別有逾340萬和逾810萬元淨流入其好倉和淡倉。

美國國債孳息率回落，美匯窄幅偏軟，紐約期金創近7年最大單日跌幅後回穩，隔晚收報1,949美元。SPDR金ETF周三收跌2.5%於1415.5元，但已是全日最高位，盤中一度低見1,363元，以上周五(7日)高見的1,508元計累計回落9.6%。周四早段繼續偏軟。周三有逾480萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾120萬元淨流出。

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