【高盛推介】阿里巴巴輪證部署
2020年08月13日 13:32
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(12日)日逆市跌約0.2%。周四(13日)早段則反彈，高開約1.8%後升幅擴大，更曾重上250元水平見251港元，跑贏大市。市場繼續聚焦周五(14日)恒指公司的季度評估結果，阿里能否染藍。有報道指阿里旗下速遞及貨運業務正尋求在港上市。
觀察個股認股證資金流向，雖見近日資金沽出認購證，但截至周一(10日)的4個交易日皆錄得資金流入，合共高達1.6億元。此外，牛證於周三亦獲資金轉向部署，錄得約400萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約11%，年期約5個月的高敏感度阿里購證(22757)，行使價276.2元，2021年1月25日到期，實際槓桿6倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約6%，年期約5個月的阿里購證(19484)，行使價262.2元，2021年1月11日到期，實際槓桿5.9倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(59565)，收回價234.18元，行使價232.18元，換股比率100，槓桿比率14.4倍。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約7%，年期約5個月的貼價阿里沽證(17621)，行使價230元，2021年1月20日到期，實際槓桿5.1倍。
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