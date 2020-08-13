跟「鱷王」買股？橋水大手增持中概股　包括呢幾隻⋯

「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)大手增持中概股！據橋水基金向美國證監會提交的第2季持倉報告，截至今年6月底止，蔚來汽車、騰訊音樂也獲得橋水青睞，同時還建倉百世集團等。

該基金亦重倉持有SPDR Gold Trust 黃金ETF，佔投資組合比例逾15%，持倉價值已超過9億美元。

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