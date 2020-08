鴻海就有關「中國世界工廠時代結束」報道澄清

鴻海周四(13日)於台灣證券交易所發布澄清公告,就彭博日前題為「China’s Days as World’s Factory Are Over, IPhone Maker Says」作出說明。

鴻海指,於8月12日所舉辦的2020年第二季投資者說明會中,對外提供的簡報資料以及相關問答,皆未針對單一客戶、廠區以及產品訊息發表評論,彭博當日針對公司第二季法說會內容相關報道中,所提營收增長動能牽涉的相關產品,為該媒體自行揣測解讀,特此鄭重澄清說明。

此外,鴻海於會上所對外闡述的全球產業趨勢看法,該媒體亦有過度解讀,標題誤導曲解當日說法之情事,特此嚴正澄清。

彭博周三(12日)報道,蘋果公司和十多家科技巨頭的主要供貨商鴻海精密計劃將供應鏈分拆,分別服務中美兩地市場。公司宣告稱,由於貿易戰爆發,中國作為世界工廠的時代已經結束。

-----

《香港信貸》上市公司,紮根香港廿三年,專業可靠;申請只須一個電話,即時解決您的資金需要!

.物業一按二按.公居屋貸款

.業主私人貸款.中小企貸款

查詢:2525 3535

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020;香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020