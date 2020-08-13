抗衡華爾街大行！傳第一創業及首創證券研合併
2020年08月13日 14:08
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據外電引述消息指，中國計劃將內地券商第一創業(002797.SZ)與首創證券合併，期望透過整合內地券商業，以應對金融業加速對外開放過程中，與華爾街投行的競爭。而兩家公司的合併最快今年內敲定。
北京市政府分別間接持有第一創業及首創證券23%及91.5%權益。消息更指，首創證券因為該潛在合併，推遲原來正在進行的上市計劃。
受消息刺激，第一創業股價周四(13日)因觸及每日10%升幅上限而漲停，現報11.2元人民幣。
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