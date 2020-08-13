抗衡華爾街大行！傳第一創業及首創證券研合併

北京市政府分別間接持有第一創業及首創證券23%及91.5%權益。消息更指，首創證券因為該潛在合併，推遲原來正在進行的上市計劃。

受消息刺激，第一創業股價周四(13日)因觸及每日10%升幅上限而漲停，現報11.2元人民幣。

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