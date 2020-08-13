特朗普針對微信的禁令　危及Apple中國逾3400億元市場

財經媒體彭博報道，蘋果公司(Apple)花了數年時間才將中國打造成為一個440億美元(約3,432億港元)的增長引擎。然後，美國總統特朗普上周對此表示懷疑。

特朗普上周發布一項行政命令，禁止美國公司與微信開展業務，微信已經成為該國日常生活不可或缺的一部分。其後，中國各地的iPhone「鐵粉」正重新考慮他們是否要對這個裝置如此依戀。

內地微博進行一項調查，要求受訪者在微信和iPhone之間進行選擇，已收到的120萬份回覆中，大約95%的參與者表示願意放棄iPhone。該禁令預計大約五周後生效，香港居民Kenny Qu說，之後iPhone有淪為昂貴的「電子垃圾」之虞，他將微信視為他手機上最重要的軟件之一。一名來自西安的「港漂」坦言，該禁令將迫使許多中國用戶從iPhone轉向其他手機品牌，因為微信確實很重要，他與中國的家人都習慣透過微信作為溝通平台。

周三，騰訊高管在公布財務業績後的發言中強調，他們認為該禁令僅適用於美國的WeChat，即微信的海外版，而不應影響在中國內使用微信。但他們補充仍在釐清該命令，特朗普籠統的措詞意味Apple仍會就此帶來麻煩。

Apple在中國經歷一個強勁的季度，在這個它最重要的國際市場上，正面臨來自當地Android競爭對手(如華為)的激烈競爭，華為與Apple及其鎖定的應用商店不同，華為可以直接提供微信或允許其用戶自行下載。如果不能提供微信並且中美貿易緊張局勢繼續惡化，Apple爭取首購族並以iPhone SE等低價手機吸引消費者的戰略可能會完全失敗。

騰訊這款旗艦應用程序連接了全球十億名用戶，其用途廣泛。任何使用微信的禁令，都可能切斷中國與世界其他地區之間的重要溝通聯繫，並阻止星巴克和沃爾瑪等美國企業接觸全球第二大經濟體的消費者。

天風國際證券分析員郭明錤在報告中估計，如果Apple被迫將微信從App Store下架，iPhone的年出貨量將下降25%至30%，其他硬件，包括AirPods，iPad，Apple Watch和Mac個人電腦，銷量亦可能跌15%至25%。

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