炒凸了？7家內地券商躋身全球市值排行榜頭十位

財經媒體彭博報道，有關國內兩家最大券商合併的各種猜測助推了中國券商類股的普遍漲勢，中國7家證券公司由此得以躋身全球市值最大10家券商之列。

總部設在北京的中信建投的股價今年迄今已飆漲86%，致使其市值於本周首次超越潛在買家中信證券，坐上了中國券商行業的市值頭把交椅。中信證券年內上漲23%，也遠遠超過了滬綜指9%的漲幅。

根據早先的彭博報道，起碼是自4月份以來，兩家公司的合併就一直在籌劃之中，雙方股東一直在就交易結構進行可行性研究。彭博匯編的數據顯示，兩家公司一旦合併，那將造就一家市值千億美元以上、規模超越摩根士丹利和高盛的券商。

中信建投在周一(10日)提交上海證交所的一份文件中說，近期股價漲勢已使公司市帳率達到9.68倍，遠高於2.57倍的行業平均水平。公司由此發出風險警示，敦促投資者保持理性。

就資產規模而言，這兩家中國券商遠遠落後於華爾街同行。中信建投和中信證券的資產規模分別在410億美元和1,320億美元左右，而高盛截至6月底的資產規模高達1.1萬億美元。

伴隨經受了新冠疫情重創的中國經濟的浴火重生，長期以來一直是中國股市風向球的券商類股引領市場進入了2015年以來的最大牛市行情，股市成交量急速攀升，日成交量連續17天突破了萬億元人民幣大關。

如日中天的市場盛況下，其他中國券商的市值排名也在上升，華泰證券和海通證券的排名分別上升到了第7和第8名。

伴隨金融業的對外開放，中國長期以來一直致力於打造一家能與諸如高盛這樣的競爭對手比肩的國內券商。中國證監會曾表示，它希望打造出「航空級」的投銀，以便能與華爾街一爭高下並由此推動國際業務的拓展。

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