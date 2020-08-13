【亂世買金】基金料升見3400美元　 因為...

外國傳媒報道，諸多經濟不確定因素令市場看好金價後市，美國資產管理公司VanEck行政總裁Jan van Eck對黃金前景極為樂觀，預期會見每安士3,400美元。

她表示，金價調整不會持續太久，因通縮環境、財政刺激、系統性風險性都對黃金有利。她說：「我們從去年夏天開始非常看好黃金，因為當時金價脫離6年以來的橫行走勢，另一項技術因素是黃金一個月前漲至歷史新高。」

她指出，黃金顯然處於牛市，負利率只會推高金價，儘管過程中會遭遇調整。她補充，當利率開始上揚時，黃金牛市就結束，惟美國聯儲局目前不考慮加息，因此這周期的持續時間會更長，但這也是交易的風險。

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