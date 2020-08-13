買家帶票兼無樓睇　君滙港兩房減價150萬沽

香港置業馬泰陽表示，西南九龍君滙港5座高層H室，兩房間隔，實用面積約482方呎，以1,150萬港元放盤，近日業主因應市況主動降價至1,080萬元，外區客隨即把握機會帶票接洽，業主見買家有票在手，議價後再減價80萬元，終以約1,000萬元成交，實用呎價約20,747元。

據了解，買家為首置客，單位放盤時仍有租客居住，在「無睇樓」情況下拍板入市。資料顯示，原業主於2010年1月以約435萬元購入，是次轉售帳面賺約565萬元，物業升值約130%。

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