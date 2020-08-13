內地經濟怎麼了？催債公司出現大量招聘

外國傳媒報道，目前中國內地「催債機構」大量招聘，恐是經濟不良預兆。

報道指出，湖南催債公司Whole Scene Asset Management計劃今年在新城市擴張，員工數目倍增至400人。另有消息人士透露，江蘇的貝瑞斯曼信息科技與中國民生銀行達成協議，負責催債業務，也計劃增加400到500名員工。

有行內人士表示，內地債務危機仍不斷擴大，消費者債務拖欠率正攀升，收取款項變得更困難，估計一些比較小型、非銀行的消費者貸款機構中，不良貸款可能佔放款30至50%。

事實上，內地消費者債務過去5年激增，部分原因是銀行廣發信用卡，令相關未償債務倍升至17.6萬億元人民幣；中國家庭債務(包括抵押貸款和無抵押的消費貸款)已增至相當於國內生產總值(GDP)近60%，遠高於2008年金融海嘯高峰時期的18%。

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