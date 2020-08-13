《富爸爸窮爸爸》作者：現在仍是買金銀及比特幣極佳時刻

外國傳媒報道，著名暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者Robert T. Kiyosaki(羅伯特·清崎)持續看好黃金、白銀及比特幣，更稱現時仍是買入更多黃金、白銀及比特幣的「極佳時刻」。

他表示，目前龐大的負債與疲弱的經濟是真正的問題，要解決的話，聯儲局一定要印銀紙。因此，他認為是買入上述資產的「極佳時刻」。

他又說：「儲蓄是輸家、現金是垃圾，國債是為聯儲局賣命。」由於目前全球央行都已公然宣布，每年會把現金價值壓低2%，呼籲投資者別做輸家，應該敞開心房、聰明運用手上的錢，投資黃金、白銀和比特幣。

清崎一直勸投資者不要炒股，今年4月也曾指出，不要把政府派的金錢儲起來，建議投資者買入對未來有保障的資產，例如黃金、白銀等，因美元正步向死亡，既然政府派錢，當然要收下、且聰明地使用。

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