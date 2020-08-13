買內房小心！內地進一步收緊地產債融資

財經媒體彭博報道，在樓價明顯回升、居民中長期貸款持續回暖的背景下，中國據悉進一步收緊地產債融資，要求開發商保持、甚至壓低其發行債券的槓桿水平。

多位消息人士透露，中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)要求新備案的債券募集資金僅能用於償還舊債，且周一(8月10日)後備案的地產債項目將只允許償還不超過對應存量債務融資工具的85%；8月10日之前備案的項目，存量債務融資工具償還仍100%可通過新發債券這渠道。

招商證券信用分析師李豫澤稱：「這次相當於給借新償舊的占有率打了一個八五折，壓縮存量規模有控槓桿的意圖。過去兩年，部分中小房企通過加槓桿來擴張規模搶佔市場佔有率，如果槓桿過高就可能引發比較大的風險。」

他並指出，銀行間房企債發行的期限整體偏短，壓縮借新償舊規模也有防止過短債務頻繁滾動的想法，債市波動較大的背景下，如果短債出現問題容易出現債務續接不暢。

旭方投資合夥人王晨對彭博稱，如果這個是要壓縮債務總額，對地產股肯定是偏負面的，考驗房企的多渠道融資能力和現金流管理能力，周四(13日)對板塊情緒可能也有一定的影響。

中國人民銀行(即中國央行)放鬆信貸支持經濟復甦的舉措，亦輻射到房地產市場，最新數據顯示，6月份中國樓價創10個月來最大增幅，買樓熱在大中城市愈來愈多地出現。國務院遂於7月下旬要求實施好房地產金融審慎管理制度，穩住存量、嚴控增量，防止資金違規流入房地產市場。

此外，中國國家發改委去年7月曾發文，要求房企海外發債僅限置換到期債務。

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