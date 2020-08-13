「10大驚奇」韋恩：保護自己要買黃金

外國傳媒報道，美國金融界殿堂級投資名宿、每年初都會推出「10大驚奇」的黑石集團副主席韋恩(Byron Wien)表示，隨着標指接近歷史高位，反映美股已「充分定價」，議投資者轉為購買黃金，以對沖美元進一步走弱的風險。

他認為，美股從3月低位反彈，一直被科技股和其他增長公司主導，其中一些公司的估值已反映了未來兩年的收益。不過，他指出，當經濟衰退結束時，料標指會較目前更高，但基本上已充分定價。

對於經濟復甦，韋恩指美國經濟正依靠政策支持來維持其勢頭，距全面復甦還很遠，美國財政赤字佔國內生產總值(GDP)比重將增至20%，聯儲局的資產負債表規模將從目前的7萬億美元擴大至9萬億美元，因此美元會繼續疫弱。

事實上，美元兌一籃子貨幣的美匯指數已較3月高位下跌了9%。與此同時，金價今年上漲了28%，本月早些時候一度達到每安士2,063.54美元的創紀錄水平。

韋恩指出，美元已經偏軟，保護自己不受此影響的方法之一是持有黃金，今年黃金在投資組合中一直是一項不錯的資產，又認為個人投資者持有一些黃金倉位是合理的。

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