兩個月劈872萬！擎天半島套三房2628萬易主

中原胡鴻洲表示，疫情持續下，市場氣氛觀望，加上筍盤早被消化，九龍站本月市況較為淡靜。擎天半島剛錄得本月首宗成交，單位為2座中層F室，實用面積1,049方呎，套三房連儲物房間隔，外望奧運站方向海景，以2,628萬港元易手，呎價25,052元，呎價較近期約26,000元略低。

據了解，原業主於6月份叫價3,500萬元放盤，1個月內下調叫價至3,000萬元，新近經外區家庭客議價後，最終進一步減價372萬元沽出單位，放盤兩個月，累減872萬元或25%。

胡氏續指，原業主於2003年以503萬元購入單位，因「沙士」時期購入價便宜，才願意大幅降價沽貨，持貨17年轉售，帳面獲利2,125萬元或4.2倍。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020