【fb直播】大市欠動力 調整浪快到？
2020年08月13日 16:03
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港股周四(13日)反覆，開市升246點，見25,490點後，就已經是全日最高位，之後倒跌，新經濟股依然無表現，就連近日撐市的舊經濟股都回吐，大市是否已失向上動力？調整浪快到？
中資電訊股成為逆市奇葩，中國聯通(00762)上半年多賺一成，管理層預期下半年5G上客量會顯著加快，移動業務盈利提升，獲多間大行唱好，股價盤中飆升逾兩成。中國移動(00941)即市曾升逾半成，衝破60元關，但午後公布業績，半年純利按年跌0.5%，升幅隨即收窄，有貨食胡先？至於中國電信(00728)，盤中亦升一成過外，可否博下周二業績靚仔再彈？
騰訊(00700)今年第二季收入及純利都破頂，創季度紀錄新高，亦受到多間大行祝福調升目標價，但憂慮美國制裁行動陸續有來等，投資者不太受落，股價彈上530元水平後便告回落，有貨盡早沽？
周五(14日)恒指季檢，中金發表報告指，阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)及安踏體育(02020)，最大機會「染藍」，又估計信和置業(00083)、恒隆地產(00101)和新世界發展(00017)等有機會被剔除藍籌地位，投資者要點部署？
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