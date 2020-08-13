新冠肺炎：日本的士「轉型」抗「疫」　新增代客掃墓服務

日本受新冠肺炎疫情衝擊，部分疫情嚴重的地區呼籲民眾不要在每年8月13至16日的盂蘭盆節返鄉掃墓，以免疫情隨人潮擴散。有見及此，日本計程車趁勢提供「代客掃墓」服務，代客人擦拭墓碑、上香等。

日本媒體報道，在日本全國營運的計程車行「第一交通集團」，因應疫情下的市場需求，提供新的「代客掃墓」服務。據第一交通集團官網介紹，代客掃墓服務內容包括合掌致意、簡單的掃除及上香；費用依距離計算，從最近的營業據點到墓園的單程車資，再加上5,000日圓(約363港元)，若須供奉鮮花則費用另計。計程車司機會將掃墓前後的狀況以照片記錄下來，附上報告提供給委託人。

報道指，一名計程車司機接受住在新潟縣新潟市的女性委託，代她到愛知縣名古屋市的墓地掃墓。該客戶每年盂蘭盆節都會到丈夫老家掃墓，但今年因為疫情，決定委託代為掃墓。

除了計程車「轉型」之外，櫪木縣宇都宮市的石材店，約5年前就順應高齡化社會而開始提供代客掃墓服務，每年盂蘭盆節時期大約會接到10件左右的委託。該店今年接到約20件代客掃墓的委託，業務比往年增長一倍。

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