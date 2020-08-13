【市後重點睇】金價企1930美元 油價回軟
2020年08月13日 16:10
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美匯指數報93.11，離岸人民幣(CNH)企6.9338，港匯報7.7503，美元兌日圓處106.65，歐元進一步升至1.1828，英鎊漲至1.3077。金價企1,930美元。國際油價回軟，布油報45.34美元，紐油企42.59美元。道指期貨偏軟。
●市後關注點
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報25,230點，跌13點。國企指數收報10,244點，升28點，主板成交1,164億港元。內地電訊股爆升成大市焦點。聯通收報5.74元，飆25.6%；中國移動升3.6%，收報59元；中國電信飆11.1%，收報2.6元。騰訊業績勝預期，惟股價倒跌2%，收報510元。https://bit.ly/3g0kpQJ
●騰訊績後股價偏軟 快睇大行最新評級及目標價！https://bit.ly/30Uq8TP
●A股快報：滬綜指收市僅升1點，兩市成交不足萬億人幣。https://bit.ly/3iyNnIU
●亞洲股市：日股重上二萬三，逼近疫情前水平。
●人民幣速遞：在岸及離岸價先升後回，分析上望6.9關。
●金融大鱷索羅斯警告：正面對二戰以來最大危機，暫不入市。https://bit.ly/3gXnulG
●果粉注意！傳Apple於10月發布iPhone 12。
●【全球經貿戰】美國維持對空中巴士15%關稅不變。
●傳印度首富有意投資TikTok印度業務。
●《富爸爸窮爸爸》作者：現在仍是買金銀及比特幣極佳時刻。
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●【亂世買金】
-中信證券看好金價，上望2500美元。
-基金料升見3,400美元，因為...
●抗衡華爾街大行！傳第一創業及首創證券研合併。
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●內地銀行發「禁令」，打擊濫用信用卡透支炒作。
●毋懼疫情？歐美大型銀行上半年反高潮增聘1.9萬人。
●MSCI明晟季檢出爐，微創醫療納香港指數。
●【大行報告】
-美銀下調國泰航空目標價。
-滙豐研究調升騰訊目標價至655元。
-中信上調騰訊盈利預測，目標價650元。
-高盛上調騰訊目標至601元，評級買入。
-聯通炒高，中金升其評級至「跑贏」。
-中金：關注恒生系列指數調整。
●注意！用家即日起可用PayMe於OK便利店付款。
●第一太平戴維斯：亞太區經濟漸復甦，地產業機會重來。
●沙田第一城月租9,000有交易，每呎31.7元四年新低。
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