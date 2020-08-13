【市後重點睇】金價企1930美元　油價回軟

美匯指數報93.11，離岸人民幣(CNH)企6.9338，港匯報7.7503，美元兌日圓處106.65，歐元進一步升至1.1828，英鎊漲至1.3077。金價企1,930美元。國際油價回軟，布油報45.34美元，紐油企42.59美元。道指期貨偏軟。

●市後關注點

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

●亞洲股市：日股重上二萬三，逼近疫情前水平。

●人民幣速遞：在岸及離岸價先升後回，分析上望6.9關。

●果粉注意！傳Apple於10月發布iPhone 12。

●【全球經貿戰】美國維持對空中巴士15%關稅不變。

●傳印度首富有意投資TikTok印度業務。

●《富爸爸窮爸爸》作者：現在仍是買金銀及比特幣極佳時刻。

●內地洪災！上海居民透露菜價急飆20%。

●【全球攬炒】華爾街大行憂美股升勢難持續，因為...

●【亂世買金】

-中信證券看好金價，上望2500美元。

-基金料升見3,400美元，因為...

●抗衡華爾街大行！傳第一創業及首創證券研合併。

●跟「鱷王」買股？橋水大手增持中概股，包括呢幾隻⋯

●中國經濟：中銀保監研儲備政策撐市，首要支持普惠型小微企。

●內地銀行發「禁令」，打擊濫用信用卡透支炒作。

●毋懼疫情？歐美大型銀行上半年反高潮增聘1.9萬人。

●MSCI明晟季檢出爐，微創醫療納香港指數。

●【大行報告】

-美銀下調國泰航空目標價。

-滙豐研究調升騰訊目標價至655元。

-中信上調騰訊盈利預測，目標價650元。

-高盛上調騰訊目標至601元，評級買入。

-聯通炒高，中金升其評級至「跑贏」。

-中金：關注恒生系列指數調整。

●注意！用家即日起可用PayMe於OK便利店付款。

●第一太平戴維斯：亞太區經濟漸復甦，地產業機會重來。

●沙田第一城月租9,000有交易，每呎31.7元四年新低。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020