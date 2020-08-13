銀娛：暫難評估內地復批澳門個人遊的影響
2020年08月13日 16:13
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主席呂志和(右)和執行董事呂耀東
銀河娛樂(00027)今年上半年業績轉盈為虧，蝕28.56億港元，並且決定不派發股息。財務總監戴力弘解釋，集團的派息政策是按個別情況去審視，本次集團希望保留現金以度過新冠肺炎疫情，以及將資金用於繼續發展路氹銀河娛樂第三、四期項目，保障澳門就業等，所以選擇不派息。他又希望在業務恢復後可以盡快回復派發股息。
被問到內地逐步恢復對澳門個人遊簽注的影響，主席呂志和認為，是一件很鼓舞的消息，但開放步伐一方面是不同城市逐步擴大，另方面也要看澳門的防疫管理。副主席兼執行董事呂耀東補充，有關政策周三(12日)才公布，要評估其影響仍言之尚早，但希望澳門在防疫上不要放鬆，以免個人遊會再暫停。
此外，呂耀東透露，集團目前「燒錢」(每日營運成本)速度由第一季每日平均340萬美元，降至第二季的250萬美元，當中包括考慮到薪金對員工生活水平的調節。而個人遊恢復後，希望所有員工都可以上班，不用放無薪假。
至於銀河娛樂第三、四期的發展計劃，呂志和表示，雖受疫情影響，但建築和落成進度會按原定計劃進行。而集團亦會繼續競投日本賭牌，惟他指，日本一來受疫情影響，二來日本當局亦不急於推進包含賭場的綜合度假村計劃，故集團會配合日本方面的節奏去行。
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