銀娛：暫難評估內地復批澳門個人遊的影響

被問到內地逐步恢復對澳門個人遊簽注的影響，主席呂志和認為，是一件很鼓舞的消息，但開放步伐一方面是不同城市逐步擴大，另方面也要看澳門的防疫管理。副主席兼執行董事呂耀東補充，有關政策周三(12日)才公布，要評估其影響仍言之尚早，但希望澳門在防疫上不要放鬆，以免個人遊會再暫停。

此外，呂耀東透露，集團目前「燒錢」(每日營運成本)速度由第一季每日平均340萬美元，降至第二季的250萬美元，當中包括考慮到薪金對員工生活水平的調節。而個人遊恢復後，希望所有員工都可以上班，不用放無薪假。

至於銀河娛樂第三、四期的發展計劃，呂志和表示，雖受疫情影響，但建築和落成進度會按原定計劃進行。而集團亦會繼續競投日本賭牌，惟他指，日本一來受疫情影響，二來日本當局亦不急於推進包含賭場的綜合度假村計劃，故集團會配合日本方面的節奏去行。

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