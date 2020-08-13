小心！「疫情同級災難」2050年再來　損失恐達37萬億

外國媒體報道，諮詢巨頭麥肯錫指出，亞太地區面臨着氣候變化帶來的嚴重問題，其影響程度與目前的新冠肺炎疫情相似，料到2050年，由此造成的勞動力損失將使該地區每年損失4.7萬億美元(約37萬億港元)的GDP，約佔全球損失總額的2/3。

麥肯錫指出，隨着全球氣候變暖，在亞太地區，致命熱浪、乾旱、洪水和颱風將變得更加普遍，如果到2050年亞洲的平均氣溫將上升攝氏2度，印度、孟加拉國和巴基斯坦等地的5億至7億人可能經歷超過生存能力的熱浪，到時這3個國家的GDP減少7至13%，導致整個亞太地區出現平均每年2.8萬億至4.7萬億美元的損失。

另外，日本、中國、南韓和印尼部分地區的極端降水事件可能增加3到4倍。在亞洲，河水氾濫可能造成1.2萬億美元的損失，約佔全球影響的75%。澳洲南部的部分地區可能10年中有超過80%的時間經歷乾旱。

麥肯錫亞洲主席Oliver Tonby說：「國家、城市和人民可以採取果斷行動，如果我們確實採取行動並維持這些行動，我們就可以在全球範圍內進行合作，並看到積極的成果。」

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