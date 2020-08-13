渣甸山白建時道20號8.5億元登記售出　呎價高位跌4成

土地註冊處資料顯示，渣甸山白建時道20號以約8.5億元登記售出，新買家以公司名義購入，料要付樓價30%即2.55億元辣招稅入市。

根據資料，該地盤面積約17,094方呎，現時建有一幢樓齡60年的兩層高洋房，花園面積逾1萬方呎，並設有車房，該洋房實用面積約5,353方呎，若按地積比0.6計算，最高可建樓面約10,256方呎，呎價逾8.2萬元。消息稱，上址由老牌家族持有。

事實上，白建時道81號獨立屋於2018年，以可建樓面呎價約14.5萬元易手，創渣甸山新高，是次成交較高位跌逾40%。

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