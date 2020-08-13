預期虧損淨額主要來自新冠肺炎爆發導致公司多間附屬公司與估計未來業務表現有關的可收

回金額降低，繼而令該等附屬公司的貼現現金流量價值下跌，其商譽及無形資產因而出現龐大減值虧損。

新冠肺炎爆發導致對醫院醫療檢查的需求下跌，中國境內居民流動性亦有所下降，令集團醫療業務的收益暫時大幅下跌。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020