利亞零售半年賺8205萬　OK便利店同店銷售增8%

便利店業務之營業額增加7.9%至23.59億元，原因為OK便利店可比較同店銷售額較去年同期增長8.3%，主要歸因於高價值低利潤產品類別的銷售額較佳。同店銷售額增長使總銷售額達23.59億元，去年首6個月為21.85億元。

於6月30日，香港OK便利店總數為340家，去年同期為339家。集團於2020年上半年開設6家新OK便利店，但亦有2家店舖結業。

聖安娜餅屋業務之營業額減少5.5%至4.81億元，由於香港可比較同店銷售額呈個位數下跌所致。集團指，上半年末聖安娜之「線上到線下」顧客關係管理計劃「聖安娜蛋糕在線」約有700,000名會員，超過40%為活躍成員。期內，由於居家及社交距離的趨勢，集團聖安娜產品的網上需求出現前所未有的高峰。

於6月30日，集團於香港及澳門經營98家聖安娜餅屋，去年上半年則為99家。聖安娜餅屋於廣州設有27家分店。

在店舖擴張的推動下，Zoff眼鏡業務之營業額增加12.7%至5,800萬元。

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