中美金融戰：內地會被踢出美元結算？中方已開始備戰

外國傳媒報道，隨着中美緊張關係急劇升溫並觸發金融戰，令市場憂慮可能導致中國被排除在全球美元體系之外，一旦如此將帶來毀滅性後果，以目前形勢而言不是不可能。

報道指出，最近幾個月中國政府官員和經濟學家公開討論最糟糕情況，就是中國被禁止使用美元結算，或美國凍結或沒收中國持有的部分巨額美國債務。就此，一些中國經濟學家認為要盡快減低對美元的倚賴，例如採用數碼人民幣來結算。

其中，中國人民銀行前經濟學家、現任渣打銀行大中華區研究部主管丁爽認為，人民幣國際化是好事，因為美中金融「脫鈎」的威脅正變得清晰而現實。

事實上，美國總統特朗普一直推動與中國貿易、技術、金融活動相關領域實現部分脫鈎，並採取一系列措施懲罰中國，包括提議禁止不符合美國會計準則的中國公司在美國上市，以及禁用TikTok(海外版抖音)及WeChat(海外版微信)，預料美國11月總統大選前，中美局勢將進一步緊張。

中國人民銀行貨幣政策委員會前委員、現任中國社會科學院學部委員余永定警告，一場廣泛的金融戰已開始，美國還沒有對中國使用「最致命的戰術」，最終制裁將是美國沒收中國的美國資產，例如持有的超過1萬億美元美國國債。他認為，中美脫鈎並非不可能，中國應做好準備。

中國證券會副主席方星海也警告，中國容易受到美國制裁的影響，應該做好「及早」和「真正」的準備；中國國家外匯管理局國際收支司前司長、中銀國際證券首席經濟學家管濤同樣警告，中國政府應該為脫鈎做好準備，「美國可能會將中國從美元結算系統中驅逐出去」。

為了應對局勢急轉直下，中國正重啟停滯了5年的人民幣國際化，加速發展主權數碼貨幣計劃，中國人民銀行亦忙於與外國央行簽訂貨幣互換協議。丁爽認為，中國別無選擇，只能準備應對美國的「核選項」，就是把中國踢出美元體系，「當制裁真的降臨到中國頭上時，北京承受不起陷入混亂的後果」。

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