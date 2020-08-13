南方航空7月客運運力跌四成 貨運微降
2020年08月13日 16:49
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國南方航空股份(01055)公布，2020年7月客運運力投入按年下降41.27%，其中內地、地區、國際分別按年下降16.90%、95.47%、93.39%；旅客周轉量按年下降48.75%，其中，內地、地區、國際分別按年下降26.96%、97.94%、95.11%；客座率72.52%，按年下降10.58個百分點，其中，內地、地區、國際分別按年下降10.04、42.88、21.75個百分點。
貨運方面，2020年7月貨運運力投入按年下降0.46%；貨郵周轉量按年下降0.68%；貨郵載運率49.09%，按年下降0.11個百分點。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！