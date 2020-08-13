壹傳媒股價異動資金未明　惹人為操控及利益輸送質疑

短短4個交易日，壹傳媒的公司市值由最低1.97億元炒至51.6億元，波動之大，成交之多，令人咋舌。市場人士質疑，近日壹傳媒頻現大手成交，掃高股價的資金來源有可疑，非一般散戶或莊家可以做到，其股價波動背後，會否涉及人為操控，甚至是利益輸送？故敦促監管部門必須嚴肅處理，徹查相關交易。

此外，同屬美資背景的券商盈透證券，8月12日壹傳媒股份的持倉量為2,063萬股或0.78%，較8月7日持股量4,508萬股或1.71%，大幅減少2,445萬股。

至於積極增持的兩家券商，有富途證券及中國銀行。於8月12日，富途證券的壹傳媒股份持倉量為4,171萬股或1.58%，較8月7日的1,467萬股大幅增加2,704萬股；而中國銀行於8月12日的持股量為5,160萬股或1.95%，較8月7日持倉量3,595萬股增加了2,370萬股。

可見，單純從「花紙」可見，在壹傳媒股價大幅波動期間，兩家美資背景券商的持倉量大幅減少接近逾3,400萬股，而以兩家中資背景券商的持倉量則增加了逾5,000萬股。

有市場人士指出，近期活躍於壹傳媒股份買賣的證券行中，不乏以低佣金、網上即可開戶作招徠的券商，除了引散戶幫襯之外，亦正合一些不欲披露太多資料的神秘投資者開戶，開設「人頭倉」方便進行市場操控活動。

近日壹傳媒的成交當中，不乏達60萬股的大手掃貨，實非一般散戶所為，且以壹傳媒大股東持股量71%來看，理論上街貨量僅7.6億股，而「花紙」顯示8月12日首十大券商持倉合共已達21%或逾5.5億股，可見真正自由流動的街貨量實在不多，但周二(11日)壹傳媒的全日成交量竟然超過40億股，反映換手率高得不尋常，必事有蹺蹊，不排除有心人主動炒出炒入、谷大交投營造炒作氣氛，令股價大幅波動，掩飾背後的利益輸送。

事實上，在周一(10日)壹傳媒股價大幅異動之際，旗下《蘋果日報》發出手機「訊息推播」，報道壹傳媒股價表現，又指有股評KOL掃股，恍如推波助瀾，毫不避嫌。

資料顯示，壹傳媒及黎智英近年不停變賣資產救亡，對上一宗是黎智英於7月中向台灣上市的建築商長虹建設出售新北市土城區大安段土地及建築物，作價61.39億新台幣，套現約16億港元，備足銀彈似有所行動，但意圖未明。同時，近日市場消息指，黎智英正劈價放售大埔工廈，明顯是急於套現。

香港證監會近日罕見就個別公司發聲明，指收到大量詢問及注意到壹傳媒股價及成交額近期大幅急升。就此異常上升，強烈建議投資者謹慎行事，當局一直在監察、並將繼續密切監察交易情況，會要求壹傳媒盡快將所有信息向市場作出披露。說法與過去證監會在調查期間一般作保密而不作個別評論的處理方法有別，不排除已掌握一定的資料。

有消息人士向《東網》透露，證監會已聯同聯交所向經紀查詢有關本周壹傳媒的股份交易資料。曾為壹傳媒主要股東的獨立股評人David Webb亦發文指，投資者買入壹傳媒股票並非撐公司，而是支持沽出股票的賣家。

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