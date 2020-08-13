港華燃氣上半年少賺23%　燃氣銷售量跌3%

期內，管道燃氣和相關產品銷售業務之營業額較去年同期下降14%至48.1億元，主要是由於售氣量下跌及平均售氣價格有所下降。

鑑於內地的工業和商業售氣量受疫情不同程度的影響，集團整體燃氣銷售量下跌3%至55.06億立方米。當中工業售氣量錄得32.49億立方米，按年增長1%，其售氣量佔集團總售氣量的59%，商業售氣量錄得7.01億立方米，按年降27%，其售氣量佔集團總售氣量的13%，而民用售氣量則按年增長4%至15.1億立方米，佔集團總售氣量的27%。而分布式能源項目則錄得4,600萬立方米的等值天然氣售氣量，佔集團總售氣量約1%。

集團總客戶數目達1,372萬戶，比去年底新增28萬客戶。

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