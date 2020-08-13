華潤電力附屬電廠7月售電量微增
2020年08月13日 16:54
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華潤電力(00836)公布，今年7月附屬電廠售電量達到1,349.13萬兆瓦時，按年增加0.7%，其中，附屬風電場售電量達到131.6萬兆瓦時，按年增加了26.9%。
2020年首7個月附屬電廠累計售電量達到8,370.05萬兆瓦時，按年減少了0.4%，其中，附屬風電場累計售電量達到1,206.23萬兆瓦時，按年增加26.1%。
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