【零售浩劫】「手機仔」35萬短租莎莎銅鑼灣舊舖
2020年08月13日 17:10
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疫情反覆，核心購物區內不少大型連鎖店都未有續租，業主為了不空着舖位，會以短租形式出租。早前莎莎承租的銅鑼灣地舖以1/3價錢短租予「手機仔」。
銅鑼灣恩平道50號地舖及1樓，面積約1,200方呎，莎莎國際(00178)於2013以每月近100萬元租該舖位。現由手機配件特賣場「手機仔」以35萬元承租此舖位，折合呎租約291元，短租3個月。現價短租只是長約的35%。
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