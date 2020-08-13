人民幣速遞：銀行間資金趨緊　在岸價連升3日

中美關係持續擾動下，在岸人民幣(CNY)錄連續三個交易日上升，周四(13日)微升13點子，收市報6.9445兌每美元。值得留意，CNY甫開市即升至6.9311的全日高位，惟隨後升幅有所收窄；離岸人民幣(CNH)於亞洲時段收報6.9415，較周三微跌27點子。

外電引述交易員表示，近期內地地方債加速發行，即使人民銀行加大流動性投放，但銀行間資金仍然緊張。近期中國官方頻頻表態指貨幣政策已回歸常態，市場對政策再寬鬆預期明顯降溫，但美國聯儲局仍會延續超寬鬆政策，令中美息差或繼續維持在高位，相信資金有望繼續流入人民幣。

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