ZA Insure推出意外保　可選擇3項升級保障

全數碼化保險公司ZA Insure推出「ZA意外保」，用戶除了基本意外保障，可按個人需要選擇3項升級保障，包括意外應急錢、意外住院支援、升級傷殘及斷肢保障，每月保費為21元。ZA Insure首席精算師蔡國榮表示，希望產品能更有針對性地覆蓋不同需求人士。

產品專為65歲或以下用戶而設，提供每張保單50萬元或100萬元保額。當中用戶可透過升級意外應急錢保障，實報實銷因意外而接受的物理治療、脊椎治療、跌打治療及針灸治療費用最多6次。

另外，為對抗新冠肺炎疫情，如用戶不幸確診，可獲得2萬元緊急援助資金。

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